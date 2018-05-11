Любимов возложил цветы к памятнику в адыгейском ауле

Николай Любимов посетил Адыгею по приглашению главы республики Мурата Кумпилова. Об этом сообщил
Политики обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и совместные проекты в социальной и культурной сферах.
Любимов и Кумпилов поучаствовали в мероприятиях, посвященных 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В ауле Уляп они возложили цветы к обелиску, воздвигнутому в честь павших в боях за освобождение Родины.
Также главы регионов почтили память кавалеристов «Дикой дивизии» — участников Первой мировой войны. Монумент был открыт в 2015 году и является напоминанием о героизме жителей Адыгеи.
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