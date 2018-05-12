В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Об этом сообщила
В субботу, 12 мая, в области ожидается сильный ветер порывами до 17 метров в секунду.
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В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Об этом сообщила
В субботу, 12 мая, в области ожидается сильный ветер порывами до 17 метров в секунду.
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Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».