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13:38, 12 мая 2018 621

«Единая Россия» провела первые дебаты между участниками праймериз

«Единая Россия» провела первые дебаты между участниками праймериз

В пятницу, 11 мая, «Единая Россия» провела первые дебаты среди участников праймериз по избирательному округу №2. Темой дискуссии стало обсуждение «Продолжительность жизни 80+".

В них приняли участие шестеро кандидатов. Это депутаты Рязанской гордумы Владимир Сорокендя и Екатерина Филиппова, журналист ГТРК «Ока» Ирина Чепелева, студент, член регионального штаба «Молодой гвардии» Владислав Щербатов, а также помощник депутата Сергей Федотов и председатель ТОС «Новопавловский» Анатолий Заикин.

В рамках дебатов кандидатам предстояло в течение трех минут рассказать избирателям свою программу, направленную на увеличение продолжительности жизни среди населения. В ходе выступления каждый участник выделил ряд тех или иных причин, которые негативным образом влияют на качество жизни, после чего они предложили свои варианты решения проблемы.

Некоторые кандидаты высказались за увеличение количества врачебных кабинетов в жилых домах, другие предложили возродить «Группы здоровья».

«Необходимо формировать культуру питания, начиная с раннего возраста», — высказала свое мнение Екатерина Филиппова. По мнению депутата, основной упор нужно сделать на качество питания в школьных столовых.

Журналист Ирина Чепелева выступила за прекращение вырубки зеленых зон в округе. «Состояние окружающей среды тоже играет немаловажную роль в увеличении продолжительности жизни», — считает она.

«Необходимо более активно привлекать молодежь к проведению и участию в спортивных мероприятиях», — отметил студент Владислав Щербатов.

После выступления участники праймериз ответили на вопросы избирателей. Рязанцы интересовались не только заданной темой, но также рядом проблем социальной сферы, спрашивали о ремонте дорог и благоустройстве придомовых и общественных территорий. Большую часть вопросов они адресовали действующим депутатам гордумы.

В заключительной части дебатов кандидатам выделили по одной минуте для выступления.

Екатерина Филиппова вышла на площадку с гимнастическим обручем со словами: «Не важно, кто ты есть. Но важен личный пример президента, руководителя, учителя, родителя, ученика». После этого депутат гордумы несколько раз покрутила обруч, получив в ответ одобрение жителей и громкие аплодисменты.

Стоит отметить, что до проведения рейтингового голосования дебаты состоятся на каждом избирательном округе. Кандидаты выступят с программами на три темы: «Продолжительность жизни 80+", «Комфортная городская среда» и «Единство и патриотизм общества».

По итогам дебатов и встреч с избирателями в воскресенье, 3 июня, пройдет Единый день предварительного голосования. В этот день в Рязани откроются 47 избирательных участков. Каждый желающий сможет в рамках своего округа проголосовать за одного или нескольких кандидатов. По итогам предварительного голосования «Единая Россия» сформирует список кандидатов на выборы в Рязанскую городскую думу.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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