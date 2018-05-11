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14:18, 11 мая 2018 192
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В Рязанской области подорожали сахар и яблоки. Мониторинг цен

В Рязанской области подорожали сахар и яблоки. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали яблоки — на 2,2% (до 104,10 рубля за килограмм) и сахар — на 2,8% (до 34,49 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Значительно в области подешевели лук — на 4,6% (до 33,53 рубля за килограмм), капуста — на 2% (до 20,69 рублей за килограмм) и морковь — на 7,8% (до 22,26 рублей за килограмм).

Регион оказался на втором месте в округе по стоимости яблок и муки (34,2 рубля за килограмм). Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • пастеризованное молоко — 39,99 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко — 56,79 рубля за литр;
  • печенье — 113,96 рубля за килограмм;
  • карамель — 193,51 рубля за килограмм;
  • творог — 221,64 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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