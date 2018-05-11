В Рязанской области подорожали сахар и яблоки. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали яблоки — на 2,2% (до 104,10 рубля за килограмм) и сахар — на 2,8% (до 34,49 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Значительно в области подешевели лук — на 4,6% (до 33,53 рубля за килограмм), капуста — на 2% (до 20,69 рублей за килограмм) и морковь — на 7,8% (до 22,26 рублей за килограмм).
Регион оказался на втором месте в округе по стоимости яблок и муки (34,2 рубля за килограмм). Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- пастеризованное молоко — 39,99 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 56,79 рубля за литр;
- печенье — 113,96 рубля за килограмм;
- карамель — 193,51 рубля за килограмм;
- творог — 221,64 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.