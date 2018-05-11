Три участка нового кольца метро в Москве запустят в 2020 году

В московском метро в 2020 году запустят движение еще по рем участкам Большой кольцевой линии метро. Об этом передает «
«Завершится строительство участков от станции «Хорошевская» до станции «Нижние Мневники», от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского» и от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская», — отметил заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.
На этих участках откроются восемь новых станций и еще две реконструируют на Каховской линии, которая войдет в состав новой кольцевой ветки.
Полностью второе кольцо планируют достроить к концу 2022 года.
Первый участок Большой кольцевой линии с пятью станциями открылся в конце февраля.
В 2018 году планируется открыть движение на участке от «Петровского парка» до «Нижней Масловки», а в 2019-м — от «Авиамоторной» до станции «Лефортово».