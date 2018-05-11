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17:14, 11 мая 2018 211
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Три участка нового кольца метро в Москве запустят в 2020 году

Три участка нового кольца метро в Москве запустят в 2020 году

В московском метро в 2020 году запустят движение еще по рем участкам Большой кольцевой линии метро. Об этом передает «РИА Новости».

«Завершится строительство участков от станции «Хорошевская» до станции «Нижние Мневники», от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского» и от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская», — отметил заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.

На этих участках откроются восемь новых станций и еще две реконструируют на Каховской линии, которая войдет в состав новой кольцевой ветки.

Полностью второе кольцо планируют достроить к концу 2022 года.

Первый участок Большой кольцевой линии с пятью станциями открылся в конце февраля.

В 2018 году планируется открыть движение на участке от «Петровского парка» до «Нижней Масловки», а в 2019-м — от «Авиамоторной» до станции «Лефортово».


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