Рязанский вуз оштрафовали почти на пять миллионов за миграционные нарушения. Об этом сообщило областное управление ФСБ.
Современный технический университет договорился с гражданином стран Ближнего востока о том, чтобы он подыскивал иностранцев, желающих приехать в Россию для прохождения платных курсов.
Приглашения на въезд и учебные визы оформлял вуз. При этом десятки иностранных граждан покинули университет и не посещали занятия. Об этом администрация образовательного учреждения не уведомила УФСБ России по Рязанской области.
Суд оштрафовал вуз на 4,75 млн рублей за административное нарушение по части 3 статьи 18.19 КоАП РФ.