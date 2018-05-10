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19:40, 10 мая 2018 471
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Рязанский вуз оштрафовали почти на пять миллионов за миграционные нарушения

Рязанский вуз оштрафовали почти на пять миллионов за миграционные нарушения

Рязанский вуз оштрафовали почти на пять миллионов за миграционные нарушения. Об этом сообщило областное управление ФСБ.

Современный технический университет договорился с гражданином стран Ближнего востока о том, чтобы он подыскивал иностранцев, желающих приехать в Россию для прохождения платных курсов.

Приглашения на въезд и учебные визы оформлял вуз. При этом десятки иностранных граждан покинули университет и не посещали занятия. Об этом администрация образовательного учреждения не уведомила УФСБ России по Рязанской области.

Суд оштрафовал вуз на 4,75 млн рублей за административное нарушение по части 3 статьи 18.19 КоАП РФ.


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