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11:22, 10 мая 2018 1 059
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Цирк «Максимус» вернется в Рязань с обновленной программой 1

Цирк «Максимус» вернется в Рязань с обновленной программой

Цирк «Максимус» снова приедет в Рязань, на этот раз с обновленной программой. Представления на парковке ТРЦ «Премьер» пройдут с 12 мая по 10 июня.

Программа самого крупного в России передвижного цирка-шапито включает в себя:

  • аттракцион Тигрольвы;
  • мото-шоу «Русские витязи»;
  • выступление воздушных гимнастов на колесе страха;
  • аттракцион «Медвежьи забавы»;
  • собачки с номером «Мадагаскар»;
  • магическое иллюзионное шоу;
  • развлечения от клоуна Чарли;
  • другие цирковые номера.

Стоимость билетов от 600 до 1 500 рублей, вход детям до трех лет бесплатный (без предоставления места). Билеты можно купить в кассе цирка (ежедневно с 10:00 до 20:00; с 14:00 до 15:00 — перерыв на обед) или на сайте.

Представление длится 2 часа 20 минут, включая 25 минутный антракт. В антракте рязанцы смогут сфотографироваться с тиграми, собаками и львами, посетить цирковой буфет или сделать аквагрим.

Специально для читателей RZN.info действует 10% скидка при покупке билетов на сайте по промокоду RZNINFO. Промокод действует до 11 мая включительно.


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