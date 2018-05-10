Цирк «Максимус» вернется в Рязань с обновленной программой

Цирк «Максимус» снова приедет в Рязань, на этот раз с обновленной программой. Представления на парковке ТРЦ «Премьер» пройдут с 12 мая по 10 июня.
Программа самого крупного в России передвижного цирка-шапито включает в себя:
- аттракцион Тигрольвы;
- мото-шоу «Русские витязи»;
- выступление воздушных гимнастов на колесе страха;
- аттракцион «Медвежьи забавы»;
- собачки с номером «Мадагаскар»;
- магическое иллюзионное шоу;
- развлечения от клоуна Чарли;
- другие цирковые номера.
Стоимость билетов от 600 до 1 500 рублей, вход детям до трех лет бесплатный (без предоставления места). Билеты можно купить в кассе цирка (ежедневно с 10:00 до 20:00; с 14:00 до 15:00 — перерыв на обед) или на
Представление длится 2 часа 20 минут, включая 25 минутный антракт. В антракте рязанцы смогут сфотографироваться с тиграми, собаками и львами, посетить цирковой буфет или сделать аквагрим.
Специально для читателей RZN.info действует 10% скидка при покупке билетов на