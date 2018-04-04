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19:03, 4 апреля 2018 192
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Участники смертельного дрифта в Рыбновском районе предстанут перед судом за лжесвидетельствование

Участники смертельного дрифта в Рыбновском районе предстанут перед судом за лжесвидетельствование

Участники смертельного дрифта в Рыбновском районе, обманувшие следствие, предстанут перед судом. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

19-летний житель Рыбного и 21-летний житель деревни Чурилково Рыбновского района являются свидетелями по уголовному делу в отношении их 30-летнего знакомого. Тот обвинялся в гибели дрифтера на водохранилище. Мужчина за рулем ВАЗ-21074, в салоне которого находились три пассажира, выехал на лед, чтобы подрифтовать. В результате лед треснул и автомобиль стал тонуть.

Владелец машины и двое пассажиров сумели выбраться, еще один человек утонул вместе с автомобилем. Обвиняемый не признал вину во время следствия, сообщив, что за рулем находился погибший.

Эту же версию высказали свидетели для того, чтобы помочь знакомому избежать уголовной ответственности. Свои ложные показания они подтвердили в суде.

Но следствие собрало достаточную доказательственную базу, которая опровергает версию обвиняемого. Приговором суда мужчину признали виновным.

Свидетели стали фигурантами уголовных дел, предусмотренных частью 1 статьи 307 УК РФ за дачу ложных показаний. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и теперь лжесвидетели предстанут перед судом в роли подсудимых.


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