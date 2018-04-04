Рязанцы смогут записаться на плавание в бассейн РГУ

Рязанцы смогут записаться на занятия по оздоровительному плаванию в бассейн РГУ «Классика». Объявление
С 9 апреля бассейн по будням будет работать с 7:00 до 22:00. Тогда же соберут группу по обучению плаванию детей для детей 7-9 лет (понедельник, пятница
Для посещения бассейна нужны справка о результатах паразитологического обследования и документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, водительские права, пенсионное удостоверение, для детей — свидетельство о рождении).
Цены на занятия можно найти в
Напомним, бассейн РГУ