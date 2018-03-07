Любимов открыл новый бассейн в Рязани. Фоторепортаж

В среду, 7 марта, в Кальном открылся новый спорткомплекс «Классика» РГУ имени Есенина. Комплекс оборудован бассейном на шесть дорожек, залом для настольного тенниса и тренажерами, а также аудиториями для студентов.
Старт первому заплыву в бассейне дал губернатор Николай Любимов. Он отметил, что спорткомплекс нужен студентам и жителям микрорайона. «Это большое событие для всего города и вуза. Бассейн будет служить университету долго и позволит студентам укреплять здоровье, а спортсменам принесет новые победы», — заявил Любимов. По его словам, комплекс будет востребован, так как в городе «не хватает воды».
После торжественного открытия глава региона осмотрел аудитории и тренажерный зал. В беседе с журналистами губернатор подчеркнул, что строительство бассейнов продолжится.