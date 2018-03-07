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14:51, 7 марта 2018 1 241
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Центр единоборств в Мервине откроется в конце марта

Центр единоборств в Мервине откроется в конце марта

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Центр единоборств в Мервине откроется в конце марта. Об этом в среду, 7 марта, сообщил губернатор Николай Любимов.

«В этом месяце центр единоборств откроется точно, сейчас выбирается дата. Мы хотим пригласить гостей из Москвы, а в силу политической ситуации, сейчас мало кто может приехать», — подчеркнул политик.

По его словам, объект откроют в 20-х числах марта.

«Гостей мы зовем, чтобы попросить для региона что-то еще», — заключил Любимов.

По плану, объект должны сдать в декабре 2017 года. В апреле строители заявляли, что управятся раньше. В июле региональный минспорт сообщал, что открытие центра запланировали на вторую половину августа.

Центр начали строить за ТЦ «Метро» на Московском шоссе в 2016 году. Комплекс с трибунами на 1 200 зрителей, с несколькими залами и медицинским центром сможет обеспечивать тренировочный процесс и принимать соревнования вплоть до международных по борьбе, дзюдо, самбо, тхэквондо и другим дисциплинам. Стоимость проекта — около 550 млн рублей, которые предоставили федеральный и областной бюджеты.

Центр единоборств станет частью микрорайона «Метропарк» в Мервине. Его проект предусматривает строительство пяти многоэтажек и расчистку русла и берега Трубежа.


© RZN.info

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