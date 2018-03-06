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14:57, 6 марта 2018 2 408
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Рязанку обвинили в незаконном получении «чернобыльских» выплат

Рязанку обвинили в незаконном получении «чернобыльских» выплат

Фото: Pixabay.com

Рязанку обвинили в незаконном получении «чернобыльских» выплат. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что в июле 2012 года женщина, будучи беременной, снялась с учета по месту постоянного жительства в Михайлове и зарегистрировалась в селе Голдино Михайловского района. Последнее находится в границах зон радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Рязанка прописала там же своих сына и дочь.

Отмечается, что семья в селе фактически не жила. При этом женщина обратилась в госорганы с заявлениями о назначении ей и детям выплат как гражданам, постоянно живущим в «чернобыльской» зоне. С июля 2012 года по сентябрь 2016 года она незаконно получила около 70 тысяч рублей.

В отношении 32-летней рязанки завели уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Его уже направили в суд.


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