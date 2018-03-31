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21:35, 31 марта 2018 280
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Пронский район попал в Книгу рекордов Гинесса за порцию грибной похлебки 1

Пронский район попал в Книгу рекордов Гинесса за порцию грибной похлебки

Пронский район попал в Книгу рекордов Гинесса за наибольшее количество розданных порций грибной похлебки. Об этом пишет ИД «Пресса».

Району вручили сертификат о занесении в Книгу рекордов Гинесса. Похлебкой угощали гостей Масленицы, прошедшей в Рязани.

«50 литров этого супа приготовила наш повар Елена Коротина. Она еще и двести блинов испекла, — рассказала заведующая производством кафе „Родничок“ Татьяна Шарикова. — Мы готовили ее по сборнику 1996 года: все в соответствии с рецептом и с душой. А отправляли ее в трех больших термосах, чтобы похлебка была с пылу, да с жару».

«В общей сложности ее получилось 5206 порций, — подтвердил информацию глава администрации. — Рекордсменом стала администрация города Рязани, а мы в числе других районов с радостью обеспечили этот результат. Вначале потрудились, а потом и погуляли на славу всем миром! Главное, что вместе нам любое дело по плечу и даже рекорды».


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