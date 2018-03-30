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11:54, 30 марта 2018 1 910
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Рязанский центр единоборств откроется в субботу

Рязанский центр единоборств откроется в субботу

Рязанский центр единоборств откроется в субботу, 31 марта. Об этом заявил Николай Любимов на пресс-конференции в пятницу, 30 марта.

По словам губернатора, уже в эту субботу в центре пройдут первые соревнования. При этом глава региона отметил, что «большого открытия с шариками и развлекательной программой ожидать не стоит».

Напомним, ранее Любимов говорил, что хочет пригласить на открытие гостей из Москвы.

Объект должны были сдать в декабре 2017 года. В апреле строители заявляли, что управятся раньше. В июле региональный минспорт сообщил, что открытие центра запланировали на вторую половину августа.

Центр начали строить за ТЦ «Метро» на Московском шоссе в 2016 году. Комплекс с трибунами на 1 200 зрителей, с несколькими залами и медицинским центром сможет обеспечивать тренировочный процесс и принимать соревнования вплоть до международных по борьбе, дзюдо, самбо, тхэквондо и другим дисциплинам.

Стоимость проекта — около 550 млн рублей, которые предоставили федеральный и областной бюджеты.


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