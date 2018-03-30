Рязанский центр единоборств откроется в субботу, 31 марта. Об этом заявил Николай Любимов на пресс-конференции в пятницу, 30 марта.
По словам губернатора, уже в эту субботу в центре пройдут первые соревнования. При этом глава региона отметил, что «большого открытия с шариками и развлекательной программой ожидать не стоит».
Напомним, ранее Любимов говорил, что хочет пригласить на открытие
Объект должны были сдать в декабре 2017 года. В апреле строители заявляли, что
Центр начали строить за ТЦ «Метро» на Московском шоссе в 2016 году. Комплекс с трибунами на 1 200 зрителей, с несколькими залами и медицинским центром сможет обеспечивать тренировочный процесс и принимать соревнования вплоть до международных по борьбе, дзюдо, самбо, тхэквондо и другим дисциплинам.
Стоимость проекта — около 550 млн рублей, которые предоставили федеральный и областной бюджеты.