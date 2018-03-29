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13:59, 29 марта 2018 195
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На этой неделе в Рязанских кинотеатрах: «Первому игроку приготовится» и «Каникулы президента»

На этой неделе в Рязанских кинотеатрах: «Первому игроку приготовится» и «Каникулы президента»

На этой неделе на экраны рязанских кинотеатров выходят четыре новинки. Главная премьера — «Первому игроку приготовится» Стивена Спилберга. Отец современных блокбастеров снял фильм о невзрачном будущем, в котором люди уходят от суровой действительности в виртуальную вселенную OASIS, наполненную персонажами современной поп-культуры — от Кинг-Конга и Дюка Нюкема до Натана Дрейка и Лары Крофт.

Известный кинокритик Антон Долин утверждает, за первые пятнадцать минут новый блокбастер Спилберга заставляет забыть о существовании «Мстителей», «Трансформеров», «Пиратов» и прочих франшиз.

Единственная российская премьера этой недели — комедия «Каникулы президента». Фильм, как нетрудно догадаться, рассказывает о поездке главы государства на курорт. Но есть один нюанс — президент отправляется отдыхать инкогнито.

В этот четверг до российских экранов добрался фильм, вышедший в мировой прокат еще в сентябре прошлого года — экранизация комикса «Я сражаюсь с великанами». Главная героиня противостоит миру монстров, которые угрожают существованию человечества.

Также на этой неделе до кинотеатров добралась драма Стивена Содерберга «Не в себе». Фильм повествует о молодой девушуке, которая не по своей воле оказывается в психбольнице, где ей приходится столкнуться со своим самым большим страхом.

Трейлеры всех киноновинок и полный обзор смотрите в разделе «Афиша».


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