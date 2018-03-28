В Рязаньэнерго провели тренировку для оперативного персонала

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» провел тренировку для оперативного персонала. На ней отработали введение графиков аварийного ограничения потребления электроэнергии в области. В учениях задействовали персонал «Рязаньэнерго», министерства ТЭК и ЖКХ региона, Рязанского РДУ, ФСК ЕЭС, Ново-Рязанской ТЭЦ, Дягилевской ТЭЦ, РОЭК, РЖД, РГРЭС, РНПК, а также других субъектов энергетики и предприятий региона.
«По сценарию тренировки, из-за дефицита генерирующей мощности в ЕЭС России диспетчерский персонал Рязанского РДУ отдал команду ввести режим ограничения потребления электроэнергии в области. Энергетикам необходимо было в установленном порядке оперативно уведомить всех крупных потребителей и прочих заинтересованных лиц о временном прекращении электроснабжения», — рассказали в пресс-службе филиала.
В ходе учений энергетики своевременно сообщили всем крупным абонентам электросети об условной аварии на генерирующем оборудовании и о том, что необходимо снизить энергопотребление до уровня аварийной брони, чтобы не повредить сетевое оборудование из-за недостатка мощности.
«Специальная комиссия положительно оценила эффективность взаимодействия всех участников тренировки, высокую скорость их реагирования на сложившуюся ситуацию, правильность ведения переговоров и постановки задач в условиях „технологического нарушения“», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ежегодно в «Рязаньэнерго» проводят более 600 тематических тренировок, чтобы персонал предприятия находился в постоянной готовности к оперативным и слаженным действиям с любых ситуациях.