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15:41, 27 марта 2018 274
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Рязанская поэтесса снялась в новом реалити-шоу на федеральном канале

Рязанская поэтесса снялась в новом реалити-шоу на федеральном канале

Рязанская поэтесса Анна Бобровская снялась в новом реалити-шоу «Союзники» на СТС. Об этом она рассказала корреспонденту RZN.info во вторник, 27 марта.

«Это офигенный опыт. Примерно как с парашютом прыгнуть. Потому что ты попадаешь в другое пространство, в другой формат, происходит что-то, чего не возможно понять и испытать, пока ты не окажешься там», — поделилась Бобровская.

«Союзники» — реалити-шоу о разведенных парах, которые объединились для достижения общей цели. Участники на протяжении двенадцати недель проходили психологические и физические испытания в борьбе за десять миллионов рублей, которые достанутся ребенку или детям пары-победителей.

Экстремальное шоу снимали на Шри-Ланке. В съемках участвовали восемь разведенных пар. Стоит отметить, что приз достанется ребенку, когда ему исполнится 18 лет.

«Эта мысль вообще мне кажется очень правильной. Тем самым уходит вероятность того, что родители зарабатывают для себя. Они точно зарабатывают для ребенка, потому что никто эти деньги никак получить не сможет — это круто. Что из этого получится — не знаю. Я также, как и те, кто будет смотреть, буду удивляться и радоваться», — отметила поэтесса.

Дата выхода шоу в эфир пока не анонсирована.

Фотографии Анны Бобровской


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