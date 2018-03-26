В Рязани завершился фестиваль «Черный кот». Фоторепортаж

В Рязани завершился 31-ый фестиваль танца «Черный кот-2018». Финал конкурса прошел в воскресенье, 25 марта, во Дворце молодежи.
Гран-при в этом году получил
Кроме того, рязанская «Конспирация» получила диплом «Мы Россия», а также спецприз от ведущего фестиваля Игоря Крысанова — мягкого черного кота. Эту награду на фестивале вручали впервые. Аналогичный приз от президента «Черного кота» Николая Плетнева получил коллектив «Атлантик» из Йошкар-Олы.
В финальный день фестиваля на сцене выступали не только коллективы, участвующие в конкурсной программе, но и гости из других городов, которым не удалось стать лидерами. В этом году Игорь Крысанов решил дать приезжим коллективам шанс выступить в гала-концерте.
Победителями в пяти номинациях стали:
«Фолк»:
1. «Огни» (Шацк);
2. «Рязань» (Рязань).
«Рок-н-ролл»:
1. «Огни» (Шацк);
2. «Хай-тек» (Челябинск).
«Клуб»:
1. «Жемчужинки» (Рязань);
2. «Проект 17+ «(Рязань).
«Слоу»:
1. «Огни» (Шацк);
2. «ПараЛЛель» (Рязань).
«Фристайл»:
1. «ДисТанцы-Я» (Калуга);
2. «20.13» (Рязань).
Напомним, «