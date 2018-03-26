Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:25, 26 марта 2018 1 892
 0    0

В Рязани завершился фестиваль «Черный кот». Фоторепортаж

В Рязани завершился фестиваль «Черный кот». Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В Рязани завершился 31-ый фестиваль танца «Черный кот-2018». Финал конкурса прошел в воскресенье, 25 марта, во Дворце молодежи.

Гран-при в этом году получил московский коллектив «Звон», который представил номера в четырех номинациях из пяти. Еще два коллектива под руководством Галины Кобзевой — «Рязань» и «20.13» — завоевали спецпризы оргкомитета.

Кроме того, рязанская «Конспирация» получила диплом «Мы Россия», а также спецприз от ведущего фестиваля Игоря Крысанова — мягкого черного кота. Эту награду на фестивале вручали впервые. Аналогичный приз от президента «Черного кота» Николая Плетнева получил коллектив «Атлантик» из Йошкар-Олы.

В финальный день фестиваля на сцене выступали не только коллективы, участвующие в конкурсной программе, но и гости из других городов, которым не удалось стать лидерами. В этом году Игорь Крысанов решил дать приезжим коллективам шанс выступить в гала-концерте.

Победителями в пяти номинациях стали:

«Фолк»:

1. «Огни» (Шацк);

2. «Рязань» (Рязань).

«Рок-н-ролл»:

1. «Огни» (Шацк);

2. «Хай-тек» (Челябинск).

«Клуб»:

1. «Жемчужинки» (Рязань);

2. «Проект 17+ «(Рязань).

«Слоу»:

1. «Огни» (Шацк);

2. «ПараЛЛель» (Рязань).

«Фристайл»:

1. «ДисТанцы-Я» (Калуга);

2. «20.13» (Рязань).

Напомним, «Черный кот-2018» проходил с 23 по 25 марта, RZN.info проводит прямую трансляцию с первого и второго дней фестиваля.


Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
11:25, 26 марта 2018
В Рязани завершился фестиваль «Черный кот». Фоторепортаж
20:05, 25 марта 2018
Гран-при тридцать первого «Черного кота» получил «Звон». Видео
12:37, 25 марта 2018
Юная рязанка прошла во второй тур «Битвы талантов» на «МУЗ-ТВ». Видео 1
11:39, 25 марта 2018
В голливудском боевике нашли кадр с изображением рязанской газеты 1
9:01, 25 марта 2018
Определились финалисты «Черного кота» в номинациях «Слоу», «Фристайл» и «Клубный танец». Фоторепортаж
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Огурцы, свинина и пачка аспирина

Огурцы, свинина и пачка аспирина

В России рассматривают законопроект о продаже лекарств в продовольственных магазинах.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 26 373
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
14:05, 22 марта 2018 25 382
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 5
17:36, 15 марта 2018 23 218
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 21 288
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 20 647
Лариса Долина проголосовала в Рязани
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум