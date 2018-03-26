Мэрия одобрила достройку скандальной многоэтажки в Семчине. Постановление администрации Рязани опубликовали в четверг, 22 марта.
Власти города разрешили строительство трех секций дома в Семчине 14-15 этажей в зоне многоквартирных жилых домов.
Здание начали возводить еще в 2014 году, но потом работы заморозили. Теперь у объекта появился новый инвестор, которому «Сбербанк» предоставил кредит. Участок площадью 23 413 квадратных метров разделили на три, чтобы по отдельности сдавать секции дома.
Первую очередь намерены сдать уже летом 2019 года, чтобы вернуть квартиры обманутым дольщикам. На слушаниях все участники