Жители Дягилева пожаловались на стаю собак. Видео опубликовали в воскресенье, 25 марта, в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».
По словам рязанки, животные бегают неподалеку от школы №30 на улице Аллейной. Женщина возмущается, что из-за стаи «невозможно ходить на работу, в школу и поликлинику».
В этой же группе двумя днями ранее другая рязанка рассказала об аналогичной проблеме в Соколовке.
«Бродячих собак столько, что не сосчитать! Дети боятся идти в школу, взрослые люди на работу, по одному страшно идти», — написала она.
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