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15:38, 25 марта 2018 676
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Жители Дягилева пожаловались на стаю собак. Видео

Жители Дягилева пожаловались на стаю собак. Видео

Фото: Pixabay.com

Жители Дягилева пожаловались на стаю собак. Видео опубликовали в воскресенье, 25 марта, в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

По словам рязанки, животные бегают неподалеку от школы №30 на улице Аллейной. Женщина возмущается, что из-за стаи «невозможно ходить на работу, в школу и поликлинику».

В этой же группе двумя днями ранее другая рязанка рассказала об аналогичной проблеме в Соколовке.

«Бродячих собак столько, что не сосчитать! Дети боятся идти в школу, взрослые люди на работу, по одному страшно идти», — написала она.

Ранее сообщалось, что в Рязани объявили карантин по бешенству животных.

Видео Натали Смагиной


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