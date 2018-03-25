В финал «Черного кота». Фоторепортаж

В субботу, 24 марта, определились все финалисты 31-го фестиваля «Черный кот». Во второй день танцоры выступили в номинациях «Слоу», «Фристайл» и «Клубный танец».
В последнюю накануне попал коллектив «Черного котенка» — «Жемчужинки».
По словам продюсера фестиваля Игоря Крысанова, клубная номинация получилось самой малочисленной из-за хип-хоп танцев, которые «перекачевали в другие номинации». В «Слоу» и «Фристайле» зрители увидели по 20 выступлений. По итогам голосования в финал пробились: «Слоу»:
- «Дефиле»;
- «Звон» (Москва);
- «Импульс»;
- «Конспирация»;
- «Огни»;
- «Параллель»;
- Сергей Афанасов.
«Клубный танец»:
- «Жемчужинки»;
- «Звон»;
- «Проект 17+";
- «Энимизз».
«Фристайл»:
- «20.13»;
- «Без границ»;
- «Дефиле»;
- «Дис-танцы-я» (Калуга);
- «Звон»;
- «Конспирация»;
- «Рязань».
В номинации «Рок-н-ролл» добавился коллектив «20.13».
Напомним, танцевальный фестиваль «Черный кот» в Рязани