Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:01, 25 марта 2018 1 035
 0    0

В финал «Черного кота». Фоторепортаж

В финал «Черного кота». Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В субботу, 24 марта, определились все финалисты 31-го фестиваля «Черный кот». Во второй день танцоры выступили в номинациях «Слоу», «Фристайл» и «Клубный танец».

В последнюю накануне попал коллектив «Черного котенка» — «Жемчужинки».

По словам продюсера фестиваля Игоря Крысанова, клубная номинация получилось самой малочисленной из-за хип-хоп танцев, которые «перекачевали в другие номинации». В «Слоу» и «Фристайле» зрители увидели по 20 выступлений. По итогам голосования в финал пробились: «Слоу»:

  • «Дефиле»;
  • «Звон» (Москва);
  • «Импульс»;
  • «Конспирация»;
  • «Огни»;
  • «Параллель»;
  • Сергей Афанасов.

«Клубный танец»:

  • «Жемчужинки»;
  • «Звон»;
  • «Проект 17+";
  • «Энимизз».

«Фристайл»:

  • «20.13»;
  • «Без границ»;
  • «Дефиле»;
  • «Дис-танцы-я» (Калуга);
  • «Звон»;
  • «Конспирация»;
  • «Рязань».

В номинации «Рок-н-ролл» добавился коллектив «20.13».

Напомним, танцевальный фестиваль «Черный кот» в Рязани открылся в пятницу, 23 марта.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
9:01, 25 марта 2018
В финал «Черного кота». Фоторепортаж
21:44, 24 марта 2018
Видео дня. Кот остановил драку «оригинальным» способом
12:34, 24 марта 2018
RZN.info проведет прямую трансляцию второго дня фестиваля «Черный кот-2018» 1
8:55, 24 марта 2018
В Рязани открылся танцевальный фестиваль «Черный кот-2018». Фоторепортаж
17:13, 23 марта 2018
Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль «Черный кот» и концерт «Танцев на ТНТ»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Огурцы, свинина и пачка аспирина

Огурцы, свинина и пачка аспирина

В России рассматривают законопроект о продаже лекарств в продовольственных магазинах.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 26 281
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
14:05, 22 марта 2018 24 846
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 5
17:36, 15 марта 2018 23 000
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 20 961
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 20 498
Лариса Долина проголосовала в Рязани
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум