Огурцы, свинина и пачка аспирина. К чему приведет появление лекарств на полках рязанских супермаркетов

В России планируют разрешить продавать лекарства в продовольственных магазинах. Идею рассматривают в правительстве еще с 2014 года.
По мнению многих представителей фармацевтической отрасли, после вступления этого документа в силу, число аптек, работающих в стране, может существенно уменьшиться. Вместе с тем, нашлись и положительные стороны предложенного нововведения.
Мы поговорили с профессионалами рязанского рынка, которые высказали свои аргументы «за» и «против» идеи продажи лекарств в продовольственных магазинах.
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