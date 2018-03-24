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13:52, 24 марта 2018 417
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Огурцы, свинина и пачка аспирина. К чему приведет появление лекарств на полках рязанских супермаркетов

Огурцы, свинина и пачка аспирина. К чему приведет появление лекарств на полках рязанских супермаркетов

В России планируют разрешить продавать лекарства в продовольственных магазинах. Идею рассматривают в правительстве еще с 2014 года.

По мнению многих представителей фармацевтической отрасли, после вступления этого документа в силу, число аптек, работающих в стране, может существенно уменьшиться. Вместе с тем, нашлись и положительные стороны предложенного нововведения.

Мы поговорили с профессионалами рязанского рынка, которые высказали свои аргументы «за» и «против» идеи продажи лекарств в продовольственных магазинах.

Подробности читайте в разделе «Публикации».


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4 часа назад
Огурцы, свинина и пачка аспирина

Огурцы, свинина и пачка аспирина

В России рассматривают законопроект о продаже лекарств в продовольственных магазинах.

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