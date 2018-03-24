Огурцы, свинина и пачка аспирина

Такой набор товаров вполне может оказаться в одной корзине у рязанцев, пришедших в продуктовый супермаркет, если в России все-таки будет принят один из самых спорных законопроектов, разработанных за последние годы.

Еще с лета 2014 года в федеральном правительстве циркулирует идея разрешить продавать лекарства в продовольственных магазинах.

Многие представители фармацевтической отрасли полагают, что после вступления этого документа в силу, число аптек, работающих в стране, может существенно уменьшиться.

Авторы документа, напротив, утверждают, что продажа лекарственных препаратов в магазинах повысит их доступность для потребителей и усилит конкуренцию на розничном фармрынке.

Минздрав предупреждает…

«Когда покупатель придет в продовольственный магазин, он сможет приобрести, например, витамины или противопростудные препараты. На начальном этапе к лекарствам, реализуемым в торговых сетях, предлагаем отнести безрецептурные препараты, которые не требуют обеспечения особых условий хранения», — сообщил в недавнем интервью РБК статс-секретарь заместителя Минпромторга Виктор Евтухов. Против продажи лекарств в супермаркетах выступают не только представители аптечного бизнеса, но и сам Минздрав.

Специалисты профильного министерства считают, что наличие специальной фармакологиченской лицензии гарантирует правильное хранение медикаментов и квалифицированную консультацию имеющих специальное образование фармацевта или провизора при их продаже. Но смогут ли гарантировать такой сервис супермаркеты? С другой стороны, на препараты, которые входят в разработанный Минпромторгом список, для продажи в супермаркетах, как отмечает РБК, приходится относительно небольшой процент от сегодняшнего ассортимента аптек. Причем, не факт, что покупатели при приобретении общедоступных лекарств выберут именно супермаркет, а не давно проверенную аптеку.

Нездоровая конкуренция

Однако большинство бизнесменов, работающих в аптечном сегменте, убеждены, что принятие законопроекта несет серьезную опасность для потребителей лекарств. «Думаю, что если решение будет принято, все сливки отойдут ритейлу, который станет торговать лекарственными средствами без лицензий и без контроля», — полагает учредитель рязанской аптечной сети «СПРЭЙ» Елена Закипных.

На взгляд профессионалов фармацефтического рынка, Минпромторг втягивает другие федеральные органы исполнительной власти в работу по внесению изменений в огромное количество законодательных и нормативно-правовых актов без должного анализа ситуации. А чиновники претворяют в жизнь инициативу крупных торговых сетей, подкрепляемую сомнительным популистским доводом о том, что реализация лекарственных средств через продуктовые магазины может привести к снижению цен на лекарства.

Руководители крупных аптечных сетей считают, что эта идея министерства категорически противоречит интересам пациентов и врачебного сообщества и приведет к дестабилизации фармацевтического розничного рынка.

Для потребителей же опасность состоит в неконтролируемом самолечении, появлении побочных явлений, аллергических реакций. По данным института скорой помощи имени Склифосовского среди отравлений на втором месте находятся отравления лекарственными препаратами. В этой горькой статистике, конечно, можно обвинить и аптеки. Но в настоящее время именно на аптеки возложена обязанность по сбору и передаче данных о побочных явлениях лекарственных препаратов.

По мнению Елены Закипных, «если убрать из аптеки безрецептурные препараты, благодаря которым она выживает, пациенты не получат лекарств рецептурных. Негде будет получать — без главного источника дохода аптеки просто закроются».

Более сдержанную позицию относительно законопроекта высказал в интервью нашему изданию председатель совета директоров группы компаний «Барс» Александр Лемдянов.

«Реализация в супермаркетах общедоступных фармацевтических товаров, скорее всего, не нанесет серьезного ущерба ни сетевым аптекам, ни отдельно взятым предприятиям этого профиля. При выборе и покупке необходимых лекарств человеку очень важен контакт с фармацевтом, провизором. Такую возможность людям смогут предоставить лишь аптеки, так как ритэйлерам будет не выгодно привлекать специалистов в этой сфере ради работы с группой товаров, занимающей лишь несколько процентов в общем ассортименте. Анализ рынка показывает, что Рязань хорошо обеспечена аптеками, и если законопроект будет принят, абсолютное большинство точек, торгующих медикаментами сохранит свою покупательскую аудиторию».

Провизоров заменят на…

Как бы то ни было, вступление в силу подобного документа ужесточит борьбу за потребителя на фармацевтическом рынке.

«На сегодняшний день количество аптек в городе Рязани не просто достаточно, а „гипер передостаточно“, это один из самых конкурентных рынков и недостатка в количестве аптек нет», — считает Елена Закипных. «А вот что касается качества фармацевтической услуги, я имею в виду консультирование специалистов, по назначению, применению, дозировкам, хранению лекарственных средств, эти нормы соблюдаются не всеми аптечными сетями. Квалифицированных специалистов на все аптеки не хватает, и в некоторых из них покупателей обслуживают консультанты, а не профессиональные провизоры и фармацевты».

Новейшую доработанную редакцию законопроекта Минпромторг разработал в конце 2017 года, сейчас идут общественные слушания с привлечением экспертов медицинской отрасли. Но судя по однозначно негативной реакции Минздрава и Торгово-промышленной палаты, официально обратившейся со своими опасениями к премьеру Медведеву, документ если и будет принят, то в компромиссной редакции, которая учтет интересы потребителей и бизнес-сообщества.