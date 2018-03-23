RZN.info проведет прямую трансляцию танцевального фестиваля «Черный кот — 2018». Она начнется в пятницу, 23 марта, в 18:00 на
В первый день коллективы будут бороться за победу в номинациях «Черный котенок», «Рок» и «Фолк».
Фестиваль пройдет в 31-й раз. Финалистов определит зрительское голосование. Гости могут выбрать по одному коллективу в каждой номинации и вписать их в специально отведенные поля в билетах.
Итоги «Черного кота — 2018» подведут в воскресенье, 25 марта, тогда наградят победителей во всех номинациях.