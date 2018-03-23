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15:32, 23 марта 2018 274
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В высоком разрешении. RZN.info проведет прямую трансляцию фестиваля «Черный кот — 2018»

В высоком разрешении. RZN.info проведет прямую трансляцию фестиваля «Черный кот — 2018»

RZN.info проведет прямую трансляцию танцевального фестиваля «Черный кот — 2018». Она начнется в пятницу, 23 марта, в 18:00 на главной странице сайта.

В первый день коллективы будут бороться за победу в номинациях «Черный котенок», «Рок» и «Фолк».

Фестиваль пройдет в 31-й раз. Финалистов определит зрительское голосование. Гости могут выбрать по одному коллективу в каждой номинации и вписать их в специально отведенные поля в билетах.

Итоги «Черного кота — 2018» подведут в воскресенье, 25 марта, тогда наградят победителей во всех номинациях.


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