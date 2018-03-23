Устроившие дебош в маршруте рязанцы избили дворника. Об этом RZN.info сообщила женщина, ставшая очевидцем происшествия.
По ее словам, трое мужчин напали на дворника «азиатской внешности» в районе площади Победы. «Двое из троих подбежали и начали его бить, в основном, бил, который с кастетом был на видео. Не знаю, что случилось с тем дворником», — рассказала рязанка.
Очевидец отметила, что полиции на месте не было, но мимо проходило много людей.
В пресс-службе УМВД корреспонденту RZN.info сообщили, что после сообщений в СМИ проводится проверка. При этом заявлений пока не поступало.
Напомним, сообщения о мужчинах, устроивших