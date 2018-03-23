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19:14, 23 марта 2018 892
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Устроившие дебош в маршруте рязанцы избили дворника — очевидец

Устроившие дебош в маршруте рязанцы избили дворника — очевидец

Устроившие дебош в маршруте рязанцы избили дворника. Об этом RZN.info сообщила женщина, ставшая очевидцем происшествия.

По ее словам, трое мужчин напали на дворника «азиатской внешности» в районе площади Победы. «Двое из троих подбежали и начали его бить, в основном, бил, который с кастетом был на видео. Не знаю, что случилось с тем дворником», — рассказала рязанка.

Очевидец отметила, что полиции на месте не было, но мимо проходило много людей.

В пресс-службе УМВД корреспонденту RZN.info сообщили, что после сообщений в СМИ проводится проверка. При этом заявлений пока не поступало.

Напомним, сообщения о мужчинах, устроивших дебош в маршрутке №71 в центре Рязани появились в соцсетях утром в пятницу, 23 марта. Позже в сети опубликовали видео.


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