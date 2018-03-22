В Рязанском районе до смерти избили сторожа

Прокуратура Рязанского района передала в суд дело об избиении сторожа до смерти. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Случай произошел в мае 2017 года. Ранее судимый за разбой 22-летний мужчина познакомился с несовершеннолетним, приехавшим в село Вышгород в гости к родственникам. У 14-летнего подростка был мотоцикл с коляской и его новый знакомый «подбил» несовершеннолетнего на поездку на огороженный участок производственной базы, где располагались хозпостройки. Там молодые люди планировали украсть лом металла и довезти на мотоцикле до пункта приема.

Подельники прибыли на участок, который охранял сторож. 22-летний рязанец предложил ему пропустить молодых людей, за что они поделятся с ним прибылью. Сторож «наотрез отказался» от этой идеи, после чего злоумышленник напал на мужчину и сильно избил.

Молодые люди перетащили к мотоциклу системный блок, монитор, микроволновку, кружку, два мотка кабеля и другие бытовые предметы. Сторож очнулся, что заметил старший из подельников и несколько раз ударил мужчину руками и ногами. В результате сторож получил черепно-мозговую травму, переломы основания черепа и семи ребер. От телесных повреждений он скончался.

После задержания несовершеннолетний прошел ряд экспертиз, после который стало ясно, что он не достиг возраста 14 лет, в отношении него применят «меры воспитательного воздействия».

22-летнему рязанцу предъявили обвинения по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», «Разбой — нападение с целью хищения чужого имущества, с причинением тяжкого вреда здоровью» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступление».

По двум первым статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.