На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Тихоокеанский рубеж 2» и «Гонка века»

Очередной четверг приносит множество новинок кино. Наш традиционный обзор поможет выбрать фильм себе по вкусу.
На этой неделе выходит сиквел фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж». Также в прокат выходит основанная на реальных событиях картина «Гонка века» — биографическая драма, которая расскажет о кругосветном плавании английского яхтсмена-любителя Дональда Кроухерста.
Кроме того, среди новинок можно выделить мелодраму «Полночное солнце», ужасы «Незнакомцы: Жестокие игры», и два мультипликационных фильма — «Кролик Питер» и «Дикие предки».
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