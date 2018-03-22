Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:59, 22 марта 2018 350
 0    0

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Тихоокеанский рубеж 2» и «Гонка века»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Тихоокеанский рубеж 2» и «Гонка века»

Очередной четверг приносит множество новинок кино. Наш традиционный обзор поможет выбрать фильм себе по вкусу.

На этой неделе выходит сиквел фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж». Также в прокат выходит основанная на реальных событиях картина «Гонка века» — биографическая драма, которая расскажет о кругосветном плавании английского яхтсмена-любителя Дональда Кроухерста.

Кроме того, среди новинок можно выделить мелодраму «Полночное солнце», ужасы «Незнакомцы: Жестокие игры», и два мультипликационных фильма — «Кролик Питер» и «Дикие предки».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
18:59, 22 марта 2018
На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Тихоокеанский рубеж 2» и «Гонка века»
17:56, 22 марта 2018
«Сплин» спели для рязанцев «Лучшее»
16:45, 22 марта 2018
Клиенты «Дом.ru» посмотрят новый сезон «Нереального холостяка» за два дня до премьеры
14:10, 21 марта 2018
В Рязани впервые пройдет Международный форум древних городов
19:55, 20 марта 2018
В Рязань приехал ученик Андрея Тарковского Арво Ихо
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 26 001
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
17:36, 15 марта 2018 22 225
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 20 237
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 19 840
Лариса Долина проголосовала в Рязани
15:25, 9 марта 2018 16 587
Синоптики рассказали о первой весенней оттепели
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум