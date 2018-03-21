Военный полигон в Дубровичах оборудуют в мультимедийный центр для «Авиадартса»

Военный полигон в Дубровичах Рязанской области оборудуют в мультимедийный центр для «Авиадартса». Решение о модернизации полигона приняли в 2017 году, пишут «
В новом центре появятся места для прямой трансляции, высокотехнологичный штаб и трибуны для зрителей на четыре тысячи мест. Также там разместят многофункциональные мишени и другие объекты, имитирующие воздушную обстановку.
Площадка станет основным местом проведения этапов Армейских международных игр и «Авиадартса». В остальное время там будут проводиться тактические учения с боевым применением авиации.
В сообщении отметили, что основным преимуществом объекта станут «умные» мишени, созданные с использованием разработок инновационного центра «Сколково». Они будут имитировать разнообразные цели: аэродром, колонну бронетехники и автопарк условного противника.
Также откроется площадка для показа современных образцов военной техники.