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8:57, 21 марта 2018 177
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Военный полигон в Дубровичах оборудуют в мультимедийный центр для «Авиадартса»

Военный полигон в Дубровичах оборудуют в мультимедийный центр для «Авиадартса»

Военный полигон в Дубровичах Рязанской области оборудуют в мультимедийный центр для «Авиадартса». Решение о модернизации полигона приняли в 2017 году, пишут «Известия».

В новом центре появятся места для прямой трансляции, высокотехнологичный штаб и трибуны для зрителей на четыре тысячи мест. Также там разместят многофункциональные мишени и другие объекты, имитирующие воздушную обстановку.

Площадка станет основным местом проведения этапов Армейских международных игр и «Авиадартса». В остальное время там будут проводиться тактические учения с боевым применением авиации.

В сообщении отметили, что основным преимуществом объекта станут «умные» мишени, созданные с использованием разработок инновационного центра «Сколково». Они будут имитировать разнообразные цели: аэродром, колонну бронетехники и автопарк условного противника.

Также откроется площадка для показа современных образцов военной техники.


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