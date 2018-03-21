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17:30, 21 марта 2018 664
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Нашедшего двухлетнюю девочку рязанца наградили

Нашедшего двухлетнюю девочку рязанца наградили

Нашедшего двухлетнюю девочку рязанца Вячеслава Фалеева наградили полицейские. Об этом в среду, 21 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Вечером 2 марта Фалеев нашел на улице Новоселов двухлетнюю девочку. Он обратился в полицию. Утром к оперативникам обратился отец ребенка: он забрал дочь от бывшей сожительницы на выходные, но напился и потерял на улице.

«С ним была проведена профилактическая беседа, разъясняющая ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетней дочери. Также гражданин был предупрежден о недопустимости употребления спиртных напитков», — отметили в пресс-службе.

Проверка не выявила фактов жестокого обращения с девочкой. На мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.


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