Нашедшего двухлетнюю девочку рязанца наградили

Нашедшего двухлетнюю девочку рязанца Вячеслава Фалеева наградили полицейские. Об этом в среду, 21 марта,
Вечером 2 марта Фалеев
«С ним была проведена профилактическая беседа, разъясняющая ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетней дочери. Также гражданин был предупрежден о недопустимости употребления спиртных напитков», — отметили в пресс-службе.
Проверка не выявила фактов жестокого обращения с девочкой. На мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.