В Рязани разыскивают родителей потерявшейся девочки. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Ребенка нашли в пятницу, 2 марта, в 22:00 около дома №58/2 по улице Новоселов.
«Называет себя Алена, с ее слов папу зовут Владимир, больше ничего сообщить о себе не может», — говорится в сообщении.
Приметы: на вид 2-3 года. Одежда: куртка розовая, шапка с рисунком (сердечко) два помпона, варежки в полоску, кофта серая, штаны темные утепленные.
Всех, кто может сообщить информацию о родителях ребенка, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 02, 102.