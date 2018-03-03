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8:23, 3 марта 2018 5 577
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В Рязани разыскивают родителей потерявшейся девочки 1

В Рязани разыскивают родителей потерявшейся девочки

В Рязани разыскивают родителей потерявшейся девочки. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Ребенка нашли в пятницу, 2 марта, в 22:00 около дома №58/2 по улице Новоселов.

«Называет себя Алена, с ее слов папу зовут Владимир, больше ничего сообщить о себе не может», — говорится в сообщении.

Приметы: на вид 2-3 года. Одежда: куртка розовая, шапка с рисунком (сердечко) два помпона, варежки в полоску, кофта серая, штаны темные утепленные.

Всех, кто может сообщить информацию о родителях ребенка, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 02, 102.


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