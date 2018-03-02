«Вы еще тут рыдать будете». Жюри «Comedy Баттл» на ТНТ похвалило рязанского комика

Рязанец Артем Филимонов поучаствовал в «Comedy Баттл» на ТНТ. Выпуск с его участием покажут в пятницу, 2 марта.
Филимонов пошутил о молодежи, Советском Союзе, сравнил жизнь «раньше» и сейчас. Никто из членов жюри не нажал на рычаг и рязанец прошел в следующий тур шоу.
«Сначала мы не поверили, что парень такой веселый, а потом мы привыкли», — отметил Павел Воля.
«Он еще себя покажет. Вы еще тут рыдать будете», — сказала Юлия Ахмедова, комментируя выступление Филимонова.
Победитель шоу получит пять млн рублей.
Ранее рязанец у