Ковалев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Рязанский сенатор Олег ковалев прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию.
По его словам, послание содержит «стратегические задачи по всем важнейшим направлениям развития страны».
«Очень важно, что президент начал свое выступление с вопросов развития человеческого капитала: здравоохранения, образования, инфраструктуры жизни, усиления целевой государственной поддержки слабозащищенных слоёв населения. Все это определяет качество жизни людей, а благополучие каждого непосредственно влияет на развитие и благополучие всей страны. И необходимо, чтобы в равной степени это распространялось на все регионы нашего государства», — сказал Ковалев.
«Экономический аспект послания, прежде всего, запомнился тем, что речь шла о повышении эффективности и производительности в тех отраслях, которые уже достаточно развиты в России, в том числе за счет создания цифровой экономики. Это движение в ногу со временем», — отметил сенатор.
По словам Ковалева, цифровизация позволяет увеличить конкурентоспособность продукции, в том числе на внешнем рынке, за счет увеличения производительности и технологичности труда. Он отметил, что в итоге это ведет к росту заработной платы, то есть качеству жизни населения.