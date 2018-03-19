В Касимове обнаружили ранее утраченную гробницу

В Касимове обнаружили гробницу царевича Иакова, которую ранее считали утраченной. Результаты архивных и археологических исследований, прошедших в Казанском Касимовском девичьем монастыре в 2017 году, обнародовали 15 марта, сообщили в группе «
Известно, что царевича похоронили на территории монастыря в 1677 году. В конце 1930 — начале 1940 годах, когда стены часовни разобрали на кирпичи, образовавшуюся на ее месте яму стали использовать под мусор.
Как выяснили исследователи, в это время люди раскопали могилу Иакова и перенесли его останки. «Люди, аккуратно расчистившие захоронение, полностью извлекли как самого царевича, так и почти весь белокаменный саркофаг, в котором тот был погребен. Два его крупных обломка нашли при раскопках в 2017 году. Очевидно, работы по извлечению происходили в очень спешном порядке», — говорится в сообщении.
Археологи надеются, что смогут найти сведения о месте перезахоронения царевича Иакова. «Выражаем надежду, что обнародование результатов исследований и широкое информационное освещение помогут в этом», — отметили в группе.
Фото из группы «НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция»