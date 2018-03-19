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10:55, 19 марта 2018 979
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Ученица Вячеслава Зайцева научила рязанских дизайнеров выбирать ткань 1

Ученица Вячеслава Зайцева научила рязанских дизайнеров выбирать ткань

Ученица Вячеслава Зайцева Юлия Иванова провела мастер-класс для рязанских дизайнеров. Информация об этом появилась на сайте регионального министерства промышленности и экономического развития.

Кутюрье рассказала о декоре и технологии пошива верхней одежды. Автор бренда IVANOVA поянила, как выбирать ткань.

«Невозможно заказать необходимую ткань через интернет, — отметила Юлия Иванова, — дизайнер должен сам на ощупь определить годность ткани для своего изделия».

Участники встречи также говорили о том, на кого следует равняться, где брать идеи для творчества.

В середине марта рязанские дизайнеры побывали на показе коллекции Юлии Ивановой в рамках российской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.


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