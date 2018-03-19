Ученица Вячеслава Зайцева научила рязанских дизайнеров выбирать ткань

Ученица Вячеслава Зайцева Юлия Иванова провела мастер-класс для рязанских дизайнеров. Информация об этом
Кутюрье рассказала о декоре и технологии пошива верхней одежды. Автор бренда IVANOVA поянила, как выбирать ткань.
«Невозможно заказать необходимую ткань через интернет, — отметила Юлия Иванова, — дизайнер должен сам на ощупь определить годность ткани для своего изделия».
Участники встречи также говорили о том, на кого следует равняться, где брать идеи для творчества.
В середине марта рязанские дизайнеры побывали на показе коллекции Юлии Ивановой в рамках российской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.