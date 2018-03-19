Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:48, 19 марта 2018 306
 0    0

Рязанский суд запретил чиновникам переселять семью в ветхую квартиру

Рязанский суд запретил чиновникам переселять семью в ветхую квартиру

Фото: Pixabay.com

Рязанский областной суд запретил администрации Кораблинского района переселять семью в ветхую квартиру. Апелляцию чиновников, поданную на решение райсуда, не удовлетворили.

Известно, что ответчики проживали в доме, который признали аварийным. Когда здание снесли, людей поставили на учет как «нуждающихся в улучшении жилищных условий». После этого местная администрация попыталась переселить кораблинцев в другую квартиру, но они отказались.

Суд выяснил, что техническое состояние жилья, которое предлагали семье, имеет дефекты, повреждение конструкции и не соответствует требованиям безопасности.

Иск и апелляционные требования чиновников оставили без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:48, 19 марта 2018
Рязанский суд запретил чиновникам переселять семью в ветхую квартиру
21:24, 19 марта 2018
В Касимове обнаружили ранее утраченную гробницу
20:53, 19 марта 2018
Рязанские повара выступят в финале всероссийского кулинарного чемпионата
20:23, 19 марта 2018
Российских запасников призовут на военные сборы
19:41, 19 марта 2018
Киргизское посольство обратилось в МИД России после истории с «рязанскими рабами»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 25 391
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
17:36, 15 марта 2018 20 258
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 19 393
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 17 760
Лариса Долина проголосовала в Рязани
12:41, 7 марта 2018 17 261
Любимов открыл новый бассейн в Рязани. Фоторепортаж
Все новости
Форум