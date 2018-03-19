Рязанский суд запретил чиновникам переселять семью в ветхую квартиру

Известно, что ответчики проживали в доме, который признали аварийным. Когда здание снесли, людей поставили на учет как «нуждающихся в улучшении жилищных условий». После этого местная администрация попыталась переселить кораблинцев в другую квартиру, но они отказались.
Суд выяснил, что техническое состояние жилья, которое предлагали семье, имеет дефекты, повреждение конструкции и не соответствует требованиям безопасности.
Иск и апелляционные требования чиновников оставили без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.