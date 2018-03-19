Член облизбиркома от КПРФ отказался подписывать протокол по итогам выборов

Член облизбиркома от КПРФ Илья Блохин отказался подписывать протокол по итогам выборов президента на территории Рязанской области. На заседании комиссии, в понедельник, 19 марта, он объяснил это тем, что кандидата Павла Грудинина «очернили», что отрицательно сказалось на результатах голосования.
«Очень непростая ситуация сложилась. Кандидата Павла Грудинина фактически очернили. СМИ фактически испортили его репутацию, что негативно отразилось на волеизъявлении граждан. Я отказываюсь подписывать этот документ», — отметил Илья Блохин. Остальные члены комиссии, за исключением одного заболевшего, подписали протокол заседания. Председатель облизбиркома Владимир Грачев поблагодарил коллег за работу и журналистов, которые контролировали ход выборов.
Напомним, кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал на выборах президента 76 тысяч 23 голоса.