В Старожилове сгорела квартира

В субботу, 17 марта, в рязанском поселке Старожилово сгорела квартира. Об этом
Сигнал о возгорании в четырехквартирном доме поступил в 22:14. На место выезжали два пожарных расчета.
Никто не пострадал.
Причину пожара и ущерб выясняют.
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В субботу, 17 марта, в рязанском поселке Старожилово сгорела квартира. Об этом
Сигнал о возгорании в четырехквартирном доме поступил в 22:14. На место выезжали два пожарных расчета.
Никто не пострадал.
Причину пожара и ущерб выясняют.
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