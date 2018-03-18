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9:36, 18 марта 2018 383
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В Старожилове сгорела квартира

В Старожилове сгорела квартира

В субботу, 17 марта, в рязанском поселке Старожилово сгорела квартира. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании в четырехквартирном доме поступил в 22:14. На место выезжали два пожарных расчета.

Никто не пострадал.

Причину пожара и ущерб выясняют.


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Рефинансирование по-рязански

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В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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