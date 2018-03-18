В Рязанской области обработаны первые протоколы голосования на президентских выборах

В Рязанской области началась обработка протоколов голосования на выборах президента, которое прошло в воскресенье, 18 марта. Данные появились в системе «Выборы». Результаты по итогам обработки 2,04% процента протоколов:
- Владимир Путин (самовыдвижение) 76,19%;
- Павел Грудинин («КПРФ») 12,48;
- Владимир Жириновский («ЛДПР») 6,17;
- Ксения Собчак («Гражданская инициатива») 1,20;
- Григорий Явлинский («Яблоко») 0,88 ;
- Сергей Бабурин («Общероссийский народный союз) 0,81;
- Борис Титов («Партия Роста») 0,81;
- Максим Сурайкин («Коммунисты России») 0,58.
Итоговая явка на обработанных участках составила 67,22%. RZN.info ведет