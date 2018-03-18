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21:26, 18 марта 2018 1 649
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В Рязанской области обработаны первые протоколы голосования на президентских выборах

В Рязанской области обработаны первые протоколы голосования на президентских выборах

В Рязанской области началась обработка протоколов голосования на выборах президента, которое прошло в воскресенье, 18 марта. Данные появились в системе «Выборы». Результаты по итогам обработки 2,04% процента протоколов:

  • Владимир Путин (самовыдвижение) 76,19%;
  • Павел Грудинин («КПРФ») 12,48;
  • Владимир Жириновский («ЛДПР») 6,17;
  • Ксения Собчак («Гражданская инициатива») 1,20;
  • Григорий Явлинский («Яблоко») 0,88 ;
  • Сергей Бабурин («Общероссийский народный союз) 0,81;
  • Борис Титов («Партия Роста») 0,81;
  • Максим Сурайкин («Коммунисты России») 0,58.

Итоговая явка на обработанных участках составила 67,22%. RZN.info ведет трансляцию подсчета голосов.


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