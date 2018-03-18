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13:24, 18 марта 2018 728
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Любимов и Карабасов проголосовали за благоустройство рязанских парков

Любимов и Карабасов проголосовали за благоустройство рязанских парков

В воскресенье, 18 марта, губернатор Николай Любимов и и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов проголосовали за благоустройство городских парков.

В день выбора президента России рязанцы могут проголосовать за парки и скверы, которые благоустроят в этом году по программе «Комфортная городская среда».

«Сегодня важный день для каждого россиянина. Вместе с тем, жители Рязани могут внести свой вклад в благоустройство нашего города, определив, какие парки и скверы должны быть улучшены в первую очередь, для того чтобы жизнь и досуг граждан были комфортнее», — отметил Карабасов.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

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