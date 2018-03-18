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12:39, 18 марта 2018 920
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К полудню на выборах президента в Рязанской области проголосовали почти 30% избирателей

К полудню на выборах президента в Рязанской области проголосовали почти 30% избирателей

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

К 12:00 на выборах президента в Рязанской области проголосовали 257 тысяч 398 избирателей — 28,09% от общего числа. Такие данные опубликовал региональный избирком.

Самую большую явку пока зафиксировали в Ермишинском районе: к 12:00 на участки пришло 43,32% избирателей. Самая слабая явка наблюдается в Железнодорожном районе Рязани — 21,84%.

Напомним, в 8:00 в воскресенья, 18 марта, в Рязанской области стартовали выборы президента. В регионе открылось 1 027 участков. Они будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. В области зарегистрирован 922 571 избиратель. Более 51 тысячи человек планируют проголосовать по месту нахождения.


© RZN.info

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