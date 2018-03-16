«Рязаньэнерго» в сжатые сроки подключил ФАП в Заборье

Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в сжатые сроки обеспечил подключение ФАПа в Заборье. Ранее медпункт находился в здании заборьевской школы. Новое помещение построили за два с половиной месяца.
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«В ходе технологического присоединения ФАП Рязаньэнерго в кратчайшие сроки осуществило необходимые работы по подключению объекта. Общий объем присоединенной мощности составил 25 кВт», — рассказали в пресс-службе филиала.
Энергетики также отметили, что ежегодно «Рязаньэнерго» создает условия для повышения надежности электроснабжения региона. «Появляются новые мощности для техприсоединения предприятий, представителей малого и среднего бизнеса, частных потребителей. Только в этом году на работы по технологическому присоединению новых потребителей запланировано направить существенную часть инвестиционных вложений предприятия — более 240 млн рублей», — говорится в сообщении.