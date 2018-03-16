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17:36, 16 марта 2018 203

«Рязаньэнерго» в сжатые сроки подключил ФАП в Заборье

«Рязаньэнерго» в сжатые сроки подключил ФАП в Заборье

Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в сжатые сроки обеспечил подключение ФАПа в Заборье. Ранее медпункт находился в здании заборьевской школы. Новое помещение построили за два с половиной месяца.

В новом ФАПе есть процедурный, прививочный и акушерский кабинеты, комната для хранения лекарств, а также кабинет для приема детей. Все помещения оснастили новым оборудованием — есть элекрокардиограф, ручной аппарат искусственной вентиляции легких и глюкометр.

«В ходе технологического присоединения ФАП Рязаньэнерго в кратчайшие сроки осуществило необходимые работы по подключению объекта. Общий объем присоединенной мощности составил 25 кВт», — рассказали в пресс-службе филиала.

Энергетики также отметили, что ежегодно «Рязаньэнерго» создает условия для повышения надежности электроснабжения региона. «Появляются новые мощности для техприсоединения предприятий, представителей малого и среднего бизнеса, частных потребителей. Только в этом году на работы по технологическому присоединению новых потребителей запланировано направить существенную часть инвестиционных вложений предприятия — более 240 млн рублей», — говорится в сообщении.


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