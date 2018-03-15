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20:28, 15 марта 2018 428
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В сенаторах после работы губернатором не скучно — Ковалев

В сенаторах после работы губернатором не скучно — Ковалев

В четверг, 15 марта, Олег Ковалев встретился с членами областной общественной палаты в Рязани.

«Я девять лет отработал губернатором Рязанской области и считаю этот срок достаточным. В Совете Федерации я представляю губернатора региона, являюсь членом его команды», — рассказал он.

Сенатор курирует готовящийся законопроект о строительстве многоквартирных домов, а также тему жилищно-коммунального хозяйства.

«Что это значит? Это значит, застройщики не будут брать деньги у людей за будущие квартиры, а станут кредитоваться в банках. Соответственно, покупатели жилья будут приобретать не виртуальную квартиру, рискуя пополнить ряды обманутых дольщиков, а уже готовое жилище», — рассказал член Совета Федерации.

Также Ковалев по поручению губернатора Николая Любимова посетил Захаровский район, где встретился с местными жителями.

Участники встречи попросили помочь с реконструкцией детского сада, увеличить ежегодный объем капитального ремонта многоквартирных домов. По словам Ковалева, обо всех предложениях он расскажет губернатору.

Сенатор рассказал и о проблеме ЖКХ и об открытости тарифообразования. По его словам, люди должны знать, из чего складывается стоимость коммунальных услуг, «но знают далеко не всегда».

«Надо навести порядок с приборами учета, чтобы граждане платили за реально потребленные ресурсы, а не за цифры с потолка», — заявил он.


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