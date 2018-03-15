В четверг, 15 марта, Олег Ковалев встретился с членами областной общественной палаты в Рязани.
«Я девять лет отработал губернатором Рязанской области и считаю этот срок достаточным. В Совете Федерации я представляю губернатора региона, являюсь членом его команды», — рассказал он.
Сенатор курирует готовящийся законопроект о строительстве многоквартирных домов, а также тему жилищно-коммунального хозяйства.
«Что это значит? Это значит, застройщики не будут брать деньги у людей за будущие квартиры, а станут кредитоваться в банках. Соответственно, покупатели жилья будут приобретать не виртуальную квартиру, рискуя пополнить ряды обманутых дольщиков, а уже готовое жилище», — рассказал член Совета Федерации.
Также Ковалев по поручению губернатора Николая Любимова посетил Захаровский район, где встретился с местными жителями.
Участники встречи попросили помочь с реконструкцией детского сада, увеличить ежегодный объем капитального ремонта многоквартирных домов. По словам Ковалева, обо всех предложениях он расскажет губернатору.
Сенатор рассказал и о проблеме ЖКХ и об открытости тарифообразования. По его словам, люди должны знать, из чего складывается стоимость коммунальных услуг, «но знают далеко не всегда».
«Надо навести порядок с приборами учета, чтобы граждане платили за реально потребленные ресурсы, а не за цифры с потолка», — заявил он.