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11:53, 15 марта 2018 934
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В Рязани объявили первый карантин по бешенству животных

В Рязани объявили первый карантин по бешенству животных

В Рязани объявили первый карантин по бешенству животных в 2018 году. Проект постановление губернатора официально опубликовали в четверг, 15 марта.

Ограничительные меры будут действовать по 14 мая. Под них попало нежилое здание №6 строение 15 на Южном Промузле. Территорию всего района объявили угрожаемой зоной болезни.

На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дом, привьют зверей в угрожаемой зоне и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.


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