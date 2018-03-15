В Рязани объявили первый карантин по бешенству животных в 2018 году. Проект постановление губернатора официально опубликовали в четверг, 15 марта.
Ограничительные меры будут действовать по 14 мая. Под них попало нежилое здание №6 строение 15 на Южном Промузле. Территорию всего района объявили угрожаемой зоной болезни.
На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дом, привьют зверей в угрожаемой зоне и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.