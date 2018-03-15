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18:50, 15 марта 2018 213
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Мы решаем судьбу страны, судьбу государства, судьбу нашего общества — Ковалев

Мы решаем судьбу страны, судьбу государства, судьбу нашего общества — Ковалев

Сенатор Олег Ковалев посетил Захаровский район с рабочей поездкой.

Член совета Федерации рассказал рязанцам, что курирует готовящийся законопроект о строительстве многоквартирных домов, а также тему жилищно-коммунального хозяйства.

«Это очень серьезная работа, в которой участвуют специалисты отрасли, банки, члены правительства, Минстрой и наш комитет в совете Федерации», — отметил он.

По словам Ковалева, этот законопроект рассматривает Госдума, до июля его должны принять.

Рязанцы спросили Ковалева и о предстоящих выборах президента России. Сенатор, в свою очередь, призвал рязанцев «выполнить граждансккий долг» и проголосовать за того кандидата, «который ближе».

«Мы решаем судьбу страны, судьбу государства, судьбу нашего общества в условиях невероятного давления извне и противопоставить этому давлению может только сплоченность», — заявил Олег Ковалев.


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