Сенатор Олег Ковалев посетил Захаровский район с рабочей поездкой.
Член совета Федерации рассказал рязанцам, что курирует готовящийся законопроект о строительстве многоквартирных домов, а также тему жилищно-коммунального хозяйства.
«Это очень серьезная работа, в которой участвуют специалисты отрасли, банки, члены правительства, Минстрой и наш комитет в совете Федерации», — отметил он.
По словам Ковалева, этот законопроект рассматривает Госдума, до июля его должны принять.
Рязанцы спросили Ковалева и о предстоящих выборах президента России. Сенатор, в свою очередь, призвал рязанцев «выполнить граждансккий долг» и проголосовать за того кандидата, «который ближе».
«Мы решаем судьбу страны, судьбу государства, судьбу нашего общества в условиях невероятного давления извне и противопоставить этому давлению может только сплоченность», — заявил Олег Ковалев.