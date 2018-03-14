В Касимове пройдет выставка археологических находок

В Касимове Рязанской области пройдет выставка археологических находок. Об этом сообщили в группе «
В выставочном зале Касимовского историко-культурного музея-заповедника откроется выставка «Касимовский Казанский девичий монастырь: тайна гробницы царевича Иакова». Экспозицию посвятят историческим и археологическим исследованиям, проведенным в 2017 году с целью «обретения утраченной в годы советской власти древней святыни — места упокоения святого, погребенного на территории обители в XVII веке».
Посетители увидят собрание архивных документов по истории монастыря, богослужебные предметы, предметы монастырского быта и сохранившиеся архитектурные детали разрушенной церкви Параскевы Пятницы, а также находки археологической экспедиции.
Выставка «Касимовский Казанский девичий монастырь: тайна гробницы царевича Иакова» откроется в четверг, 15 марта, в 12:30. В 16:00 гости смогут посетить презентацию результатов исследований.
Открытые лекции будут проводиться регулярно во время работы экспозиции:
- 22 марта в 14:00, 18:00;
- 29 марта в 14:00, 17:00;
- 5 апреля в 14:00, 17:00.
Фото группы «НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция»