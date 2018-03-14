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21:25, 14 марта 2018 1 568
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В Касимове пройдет выставка археологических находок

В Касимове пройдет выставка археологических находок

В Касимове Рязанской области пройдет выставка археологических находок. Об этом сообщили в группе «НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция» «ВКонтакте».

В выставочном зале Касимовского историко-культурного музея-заповедника откроется выставка «Касимовский Казанский девичий монастырь: тайна гробницы царевича Иакова». Экспозицию посвятят историческим и археологическим исследованиям, проведенным в 2017 году с целью «обретения утраченной в годы советской власти древней святыни — места упокоения святого, погребенного на территории обители в XVII веке».

Посетители увидят собрание архивных документов по истории монастыря, богослужебные предметы, предметы монастырского быта и сохранившиеся архитектурные детали разрушенной церкви Параскевы Пятницы, а также находки археологической экспедиции.

Выставка «Касимовский Казанский девичий монастырь: тайна гробницы царевича Иакова» откроется в четверг, 15 марта, в 12:30. В 16:00 гости смогут посетить презентацию результатов исследований.

Открытые лекции будут проводиться регулярно во время работы экспозиции:

  • 22 марта в 14:00, 18:00;
  • 29 марта в 14:00, 17:00;
  • 5 апреля в 14:00, 17:00.

Фото группы «НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция»


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