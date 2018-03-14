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17:39, 14 марта 2018 420
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Фролов рассказал школьникам о формировании Рязанской губернии

Фролов рассказал школьникам о формировании Рязанской губернии

В среду, 1 марта, председатель гордумы Владислав Фролов провел открытый урок для семиклассников школы №72, приуроченный к 240-летию Рязанской губернии.

Фролов рассказал подросткам об истории формирования губернии и о людях, прославивших Рязанский край. Урок организовали в интерактивной форме, ученики высказывали свои мысли, отвечали на вопросы, рассказывали о знаменитых земляках.

Единый урок «Рязанская губерния в истории государства Российского» прошел во всех образовательных учреждениях области.


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