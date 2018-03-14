Фомин провел урок для путятинских школьников и наградил ученицу почетным знаком

В среду, 14 марта, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин провел урок в Песоченской школе имени Кошелева Путятинского района. Он рассказал ученикам об истории возникновения, основных этапах становления и развитии Рязанского края и Путятинского района.

«Испокон веков Рязанская земля играла большую роль в развитии Российского государства, она подарила нашей стране сотни героев, ученых, путешественников, деятелей культуры и искусства, — отметил Фомин. — Современный Путятинский район был образован 21 февраля 1935 года в составе Московской области, а в сентябре 1937 года вошел в Рязанскую область».

Глава облдумы также рассказал о подвиге Евпатия Коловрата, о князе Олеге Рязанском, преподобном Сергии Радонежском. Ученики говорили об известных событиях и людях, о которых помнят в Путятинском районе. Школьники отвечали на вопросы и говорили об их земляках, имеющих мировую славу — певце Никандре Ханаеве и актере Эрасте Гарине.

«Наша область по-прежнему остается в числе тех субъектов, которые играют важную роль в развитии России. Бережное отношение к истории своей малой родины, большое количество у нас музеев-заповедников, памятников истории, театров, культурных центров свидетельствуют о том, что рязанцы — настоящие патриоты, которые хранят духовное наследие и передают его последующим поколениям», — резюмировал Фомин.

Он также отметил, что проведение такого патриотического урока значимо для региона. «Очень важно, что именно представители всех ветвей и уровней власти пришли сегодня в школы, заинтересовали ребят историей своего края», — сказал он.

В конце встречи председатель облдумы вручил ученице 10 класса Ане Невзоровой знак губернатора Рязанской области «240 лет Рязанской губернии» за отличную успеваемость, победы в олимпиадах и активное участие в общественной жизни школы.

Единый урок «Рязанская губерния в истории государства Российского» прошел во всех образовательных учреждениях области.