Директор рязанской транспортной организации попал под следствие за неуплату налогов

В отношении руководителя рязанской транспортной организации возбудили уголовное дело за неуплату налогов. Об этом сообщила
По данным следствия, в 2017 году подозреваемый, будучи и.о. гендиректора и соучредителем коммерческой организации, оформил фиктивные сделки об оказании транспортно-экспедиционных услуг. В результате предприятие не выплатило НДС в размере более пяти млн рублей.
В отношении директора возбудили уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ. Сейчас проводится расследование, в результате которого примут меры к возмещению ущерба бюджетной системе России.