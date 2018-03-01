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16:04, 1 марта 2018 830
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Директор рязанской транспортной организации попал под следствие за неуплату налогов

Директор рязанской транспортной организации попал под следствие за неуплату налогов

В отношении руководителя рязанской транспортной организации возбудили уголовное дело за неуплату налогов. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемый, будучи и.о. гендиректора и соучредителем коммерческой организации, оформил фиктивные сделки об оказании транспортно-экспедиционных услуг. В результате предприятие не выплатило НДС в размере более пяти млн рублей.

В отношении директора возбудили уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ. Сейчас проводится расследование, в результате которого примут меры к возмещению ущерба бюджетной системе России.


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