SpaceX запустила в космос автомобиль. Видео

Ракета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту Земли автомобиль Tesla. Видеотрансляцию оттуда опубликовал в своем Twitter глава компании SpaceX Илон Маск.

«Изображение из пункта управления SpaceX. Видимо, это машина на орбите Земли», — написал Маск.

Автомобиль Tesla Roadster вывели на орбиту в рамках первого испытательного полета новой ракеты SpaceX Falcon Heavy, передает « РИА Новости ». За рулем находится манекен в скафандре.

Старт ракеты Falcon Heavy состоялся во вторник в 15:45 по восточноамериканскому времени (23:45 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Через несколько минут после старта произошло штатное отделение боковых, затем центрального ускорителя первой ступени. Боковые ускорители совершили синхронную посадку на площадки, расположенные в 13 километрах от места старта.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O