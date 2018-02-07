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8:20, 7 февраля 2018 942
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SpaceX запустила в космос автомобиль. Видео 7

SpaceX запустила в космос автомобиль. Видео

Ракета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту Земли автомобиль Tesla. Видеотрансляцию оттуда опубликовал в своем Twitter глава компании SpaceX Илон Маск.

«Изображение из пункта управления SpaceX. Видимо, это машина на орбите Земли», — написал Маск.

Автомобиль Tesla Roadster вывели на орбиту в рамках первого испытательного полета новой ракеты SpaceX Falcon Heavy, передает «РИА Новости». За рулем находится манекен в скафандре.

Старт ракеты Falcon Heavy состоялся во вторник в 15:45 по восточноамериканскому времени (23:45 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Через несколько минут после старта произошло штатное отделение боковых, затем центрального ускорителя первой ступени. Боковые ускорители совершили синхронную посадку на площадки, расположенные в 13 километрах от места старта.


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