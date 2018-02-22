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14:16, 22 февраля 2018 590
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«Он не стремился заработать». Рязанский атаман рассказал о погибшем в Сирии казаке

«Он не стремился заработать». Рязанский атаман рассказал о погибшем в Сирии казаке

Рязанский атаман Андрей Даценко в интервью рассказал изданию «Шторм» о причинах, по которым казак Алексей Митин уехал воевать в Сирию в составе частной военной компании.

«Алексей Митин был казаком с активной жизненной позицией. Ему были небезразличны казни российских солдат или смерти детей. Он был сильно верующим человеком, соблюдал все посты, сопровождал нашего, рязанского митрополита, охранял его как первое духовное лицо. После ряда сюжетов по телевизору о гибели мирного населения, о казнях там наших казаков, которые попали там в плен, он не стал сидеть и ждать, пока эти радикальные исламисты придут к нам, а решил, что лучше их остановить там», — отметил Даценко.

По его словам, погибший казак не стремился заработать денег в Сирии.

«Ему было за 40, поэтому в армию его по-любому не взяли бы. Поехать туда была его личная воля. Он не хотел стоять в стороне», — подчеркнул атаман.

После гибели Алексея Митина, у него осталось двое детей, о которых теперь позаботятся рязанские казаки.

«Семье Митина будем помогать мы. Казаки всегда шли в бой и не боялись умереть, потому что знали, что есть казачья община, которая никогда не бросит детей и жену», — заявил Даценко.

Он подчеркнул, что погибшего рязанца оговаривали от поездки в Сирию.

«Мы его отговаривали от этой поездки, убеждали, что и без него справятся. Но у него была своя личная гражданская позиция, которая тоже заслуживает уважения. Мы же не могли его связать! Возможно теперь его пример заставит задуматься и отказаться от поездки других казаков, у которых есть семьи», — заключил атаман.

Напомним, рязанский казак Алексей Митин получил ранение в Сирии и был доставлен в один из московских военных госпиталей, где впоследствии скончался.

Фото сайта Рязанской епархии


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